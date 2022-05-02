شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يواصلون خرق الهدنة بمختلف أنحاء اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتكبت ميليشيا الحوثي الإيرانية 199 خرقًا للهدنة في مختلف جبهات القتال خلال الـ72 ساعة الماضية.

ورصدت قوات الجيش 65 خرقًا في محافظة حجة، و71 خرقًا في محافظة تعز، و39 خرقًا في جبهات قتال محافظة مأرب، و13 بمحافظة الجوف، و8 في محافظة الضالع، وخرقين في محافظة صعدة، وخرقًا واحدا في محافظة أبين.

وتواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، خروقاتها للهدنة منذُ اليوم الأول لإعلانها بداية أبريل المنصرم.

إلى ذلك، أحبطت قوات الجيش، خلال الساعات الماضية، عملية تسلل لميليشيا الحوثي الإيرانية، في محافظة الضالع.

ونقل موقع الجيش اليمني «سبتمبر نت» عن مصدر ميداني قوله: إن قوات الجيش أحبطت محاولة الميليشيا، وأجبرتها على الفرار، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها.

وفي الوقت الذي سمح فيه التحالف بموجب الهدنة، بدخول المشتقات البترولية والمواد الغذائية عبر ميناء الحديدة، يعاني اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين من أوضاع اقتصادية سيئة عشية عيد الفطر.

وتتضمن الهدنة، التي أُعلنت الشهر الماضي، السماح باستيراد الوقود للمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون وبعض الرحلات الجوية التي تعمل من مطار صنعاء.

وأفادت تقارير بأن الميليشيا تستغل فتح ميناء الحديدة في المتاجرة بالاحتياجات الأساسية لليمنيين في السوق السوداء، دون مراعاة للأوضاع التي يعيشها المواطنون بمناطق سيطرتها.