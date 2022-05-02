شكرا لقرائتكم خبر عن خروج مدنيين من «آزوفستال» بالتزامن مع زيارة بيلوسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بالتزامن مع زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى كييف، تم إجلاء مجموعة قوامها نحو 40 مدنيا، أمس الأحد، من مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول في قافلة ضمت مركبات عليها شعار الأمم المتحدة فيما يشير إلى عقد اتفاق لتخفيف المحنة الناشئة عن الحصار الأكثر دمارا خلال حرب أوكرانيا.

ووصل المدنيون إلى قرية بيزيمين في منطقة دونيتسك على بُعد نحو 30 كيلو مترا من ماريوبول في حافلات تحمل لوحات أوكرانية ضمن قافلة ضمت قوات روسية ومركبات عليها شعار الأمم المتحدة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعد اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف يوم الخميس: إن هناك نقاشا مكثفا جاريا لإتمام الإجلاء من آزوفستال.

وتسبب حصار ماريوبول الذي قاتلت القوات الروسية خلاله جنودا أوكرانيين في تحويل المدينة إلى منطقة دمار وخراب سقط فيها عدد غير معلوم من القتلى ويحاول الآلاف البقاء على قيد الحياة دون ماء أو طعام أو صرف صحي.

وتسيطر القوات الروسية على المدينة التي دمرتها الحرب لكن بعض المقاتلين والمدنيين ما زالوا متحصنين في مصنع آزوفستال للصلب.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، الأحد: إن مجموعتين من المدنيين غادرتا المنطقة السكنية حول مصنع آزوفستال السبت، وأظهر مقطع مصور نشرته الوزارة أمس، مركبات تحمل شعارات الأمم المتحدة والصليب الأحمر.

في غضون هذا، التقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بالرئيس الأوكراني في كييف وتعهدت بمواصلة دعم أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي، بينما ظهر زيلينسكي على «تويتر» وهو يحيي وفدا من الكونجرس بقيادة بيلوسي، محاطا بحراسة مسلحة ويرتدى زيا عسكريا، خارج المكتب الرئاسي.