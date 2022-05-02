شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف لتنسيقية شباب الأحزاب يرصد مميزات التعليم الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فى إنفوجراف، مميزات التعليم الالكترونى، جاء من بينها استخدام العديد من الوسائل التعليمية المتقدمة، وتعدد مصادر المعرفة بسبب الاتصال بشبكة الانترنتو تغيير دور المعلم من الملقى والملقن الى الموجه والمشرف.

وجاء من بين مميزات التعليم الإلكترونى، التمكن من تدريب وتعليم ربات البيوت والقضاء على الأمية، والتمكن من تدريب وتعليم العاملين وتأهيلهم دون أن يتركوا أشغالهم.

وكانت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد رصدت عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فى إنفوجراف لها قرارات مهمة من الدولة المصرية لدعم ذوى الهمم، من بينها توفير برامج رياضية مخصصة لهم وصياغة برامج تستهدف تشغيل الشباب من ذوى الهمم، وإنتاج أعمال درامية وثقافية تستهدف إبراز قدراتهم وإبداعاتهم.

وتضمنت القرارات، تضمين متطلباتهم ضمن المشروعات المنفذة بمبادرة "حياة كريمة" والتوسع فى مجالات التدريب وتأهيل المعلمين على التعامل والتواصل معهم.