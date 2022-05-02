لافروف: لم نعطّل الجهود لتجنّب حرب نووية والإعلام الغربي يضلّل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 مايو 2022 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 1 - مايو - 2022 11:30 مساءً

أعلن وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف” أن بلاده ملتزمة تماما بالعمل على منع اندلاع حرب نووية، معتبرًا أن “الإعلام الغربي يُسيء تفسير التهديدات الروسية”.

كلام لافروف جاء في مقابلة مع قناة تلفزيونية إيطالية، أكّد فيها أنّ روسيا لم تعطل قط الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاقات تضمن عدم نشوب حرب نووية مطلقًا.

واذ لفت الى أنّ روسيا طورت أسلحة بالموجات فوق الصوتية لتنفذ هجومًا مضادا ضد هجوم محتمل من الغرب، اعتبر لافروف أن الهجمات الأوكرانية على منطقة دونباس تهدف إلى ترويع المدنيين هناك، مؤكدا أن روسيا لا تريد تغيير النظام في أوكرانيا ويهمها سلامة المواطنين في شرق البلاد.

وكان وزير الخارجية الروسي قد قال إن موسكو لا تعتبر نفسها في حرب مع حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتابع “إذا اعتبرنا أنفسنا في صراع مع الناتو سيزيد خطر اندلاع حرب نووية، ولا يمكننا أن نسمح بذلك”.

تتزامن تصريحات لافروف مع توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون يقضي بتعزيز الإجراءات الرامية إلى ضمان أمن الدولة في المجال المعلوماتي.

وينص “قانون الإجراءات الإضافية الرامية إلى ضمان أمن روسيا المعلوماتي” المنشور على موقع الوثائق الحكومية الروسي على تبني سلسلة من الخطوات في هذا الصدد، بحسب قناة “آر تي” الروسية.

وبموجب القانون الجديدة، يقع على نواب رؤساء هيئات الحكم التنفيذية الفيدرالية والصناديق والمؤسسات وغيرها من الجهات الحكومية، المسؤولية عن ضمان الأمن المعلوماتي لهذه المؤسسات، خصوصا من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف ومنع هجمات سيبرانية ومعالجة الأضرار الناجمة عنها والرد على أي حوادث حاسوبية.