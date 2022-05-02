شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 4 أشخاص في اشتباكات متظاهرين بألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب أربعة أشخاص بجروح في اشتباكات بين متطرفين يمينيين ومتظاهرين مناهضين لهم كانوا متجهين من وإلى مسيرة يمينية متطرفة في مدينة تسفيكاو بشرق ألمانيا اليوم الأحد، وفقا لتقارير الشرطة.

وأصيب الأشخاص الأربعة من المجموعة اليمينية المتطرفة بجروح خطيرة لدى عودتهم من المسيرة، عندما تعرضوا لهجوم بالأسلحة بعد مغادرتهم محطة قطار كريميتشاو. وكانت هناك بقع من الدم ظلت مرئية في المساء.

ونقل الأشخاص المصابون إلى المستشفى بجروح في أيديهم ورؤوسهم.

وتحقق الشرطة في انتهاكات خطيرة للسلام وتبحث عن ستة إلى 10 أشخاص من المجموعة اليسارية، بينهم امرأة.