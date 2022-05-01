كربلاء تسجل نحو 300 حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت دائرة صحة كربلاء، الاثنين، عن تسجل نحو 300 حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية التي ضربت المحافظة اليوم.

وقال المتحدث الرسمي باسم صحة كربلاء عدي السلامي في حديث لـ الخليج 365، إن "الموقف من الصباح ولغاية الساعة الحادية عشرة مساءً صحة كربلاء تسجل ٢٩٧ حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية وتوزعت ١٥٠ ذكور و٩٦ نساء ٥١ طفلاً".

وأضاف أن الحالات "موزعة بين مدينة الإمام الحسين عليه السلام الطبية، ومستشفيات الهندية العام وعين التمر العام والحسينية العام وكربلاء التعليمي للأطفال"، مشيراً الى أن "هناك استنفاراً تاماً لجميع المستشفيات وعلى أهبة الإستعداد لأية حالة طارئة".

وشهد العراق، اليوم الاحد، عاصفة ترابية ضربت اغلب محافظاته لاسيما الوسط والجنوب، تسببت بانعدام الرؤية وايقاف العمل في العديد من المطارات.