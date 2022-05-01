النجف تسجل 500 حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت دائرة صحة النجف، الاثنين، عن تسجيل 500 حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية.

وقال صحة النجف في بيان، "اصبح مجموع الحالات التي راجعت مستشفيات النجف الاشرف بسبب العاصفة الترابية أكثر من 500 حالة".

وأعلنت صحة محافظة النجف، الاحد، عن تسجيل 100 حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية.



وشهد العراق، اليوم الاحد، عاصفة ترابية ضربت اغلب محافظاته لاسيما الوسط والجنوب، تسببت بانعدام الرؤية وايقاف العمل في العديد من المطارات.