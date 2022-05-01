النائبة آية مدنى: الاحتفال بعيد العمال يخلد الجهود المصرية المبذولة

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القاهرة - سامية سيد - وجهت النائبة آية مدنى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التحية لكل عمال مصر الكرام فى عيدهم، قائلة: "تحية لكل أيد مصرية شقيانة بتنتج وبتصنع وبتبنى وبتعمر وبترفع راية مصر".

وقالت مدنى إن عمال مصر هم وقود التقدم والازدهار وعلى ايديهم رفعة بلادنا وتنميتها، مؤكده أن الاحتفال بعيد العمال يخلد الجهود المصرية المبذولة على مر العصور.

وأضافت النائبة آية مدنى أن كلمة الرئيس السيسى اليوم فى الاحتفال بعيد العمال كانت وافيه ألقى الضوء خلالها على الأهمية العظيمة للعمل بقوله: "بالعمل تبنى الأمم وتقام الحضارات".

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هنأت سواعد مصر المخلصة بمناسبة عيد العمال، معربه عن شكرها لعمال مصر الذين كانوا ومازالوا حجر الأساس فى قاطرة التنمية فخالص التحية والتقدير لكل من يرفع راية الإتقان فى عمله.ش