سقوط صواريخ بالقرب من مصفاة نفطية في أربيل العراق

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 مايو 2022 10:23 مساءً - منذ 42 دقيقة

آخر تحديث: 1 - مايو - 2022 10:29 مساءً

أفادت سلطات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق اليوم الأحد، بأنّ ستة صواريخ سقطت قرب مصفاة نفط بمدينة أربيل بشمال العراق.

ولم يوضح البيان ما إذا كانت الصواريخ تسببت في سقوط ضحايا أو حدوث أضرار.

وأضاف البيان أن الصواريخ أطلقت من محافظة نينوى وسقطت قرب مصفاة كار.

وكانت ثلاثة صواريخ قد سقطت، في وقت سابق من هذا الشهر، قرب مصفاة نفط في أربيل دون أن تسفر عن وقوع خسائر أو أضرار.

ونسبت وكالة الأنباء العراقية إلى السلطات قولها إن الصواريخ أطلقت من منطقة الحمدانية في محافظة نينوى.

وشهد العراق تصاعدا في الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة في بداية العام، بالتزامن مع إحياء إيران وحلفائها للذكرى الثانية لمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني ومرافقه العراقي أبو مهدي المهندس، اللذين قتلا في هجوم بطائرة أمريكية مُسيرة في العراق في كانون الثاني من عام 2020.

هذا و سقط 12 صاروخا، في منتصف شهر آذار الماضي بالقرب من القنصلية الأميركية في أربيل، ما أسفر عن أضرار مادية وجرح بعض الأشخاص، كما أكدت الحكومة المحلية في كردستان.