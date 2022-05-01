شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة ترابية جديدة تضرب العراق وتعلق الرحلات الجوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتعرض أنحاء العراق اليوم، لعاصفة ترابية أدت إلى إغلاق مطاري بغداد والنجف الدوليين في ظاهرة يزداد تكرارها، فيما سجّلت نحو مئة حالة استشفاء جراء تقلبات الجو.

وغطّت سحب من الغبار الأصفر أغلب مناطق وسط وجنوب العراق، بينها العاصمة بغداد ومدينة الناصرية الجنوبية وبابل في الوسط والنجف وكربلاء، ويتوقع أن تستمر حتى غد الاثنين،وفقاً لدائرة الأرصاد الجوية العراقية.

وذكر مدير العلاقات في سلطة الطيران المدني العراقي جهاد الديوان في تصريح له أن سلطة الطيران المدني علقت الرحلات الجوية الآتية والمغادرة من مطاري بغداد والنجف بسبب العاصفة الترابية، وستعود إلى طبيعتها حال تحسن الظروف الجوية.