مسئول عسكري ليبي يكشف حقيقة وفاة المشير خليفة حفتر

الشارقة - اميمة ياسر -

نفى مسئول عسكري سابق في الجيش الوطني الليبي، صحة الأنباء المتداولة على مواقع وحسابات ليبية بشأن وفاة قائد الجيش المشير خليفة حفتر.

وأعرب اللواء أحمد العريبي، مدير إدارة الاستخبارات العسكرية الأسبق، وعميد بلدية بنغازي سابقا، استنكاره بشدة الزج باسمه خلال مكالمة مسربة بين صيدلاني في طرابلس يدعى عثمان ميلاد الورفلي، مع آمر لواء 53 التابع لوزارة دفاع عبد الحميد الدبيبة تم خلالها الترويج ”لوفاة حفتر“.

وفي فيديو بثته وسائل إعلام ليبية، قال العريبي: ”أنفي ما تم تداوله في المواقع الفاسدة التابعة لتنظيم الإخوان بخصوص هذا الموضوع“.

وأضاف العريبي أنه عرف عن ذلك ”من خلال بعض الاتصالات التي تلقاها من أصدقاء وشرفاء وطنيين“، على حد وصفه.

وتابع: ”أبلغوني فيها أن بعض المواقع التابعة لتنظيم الإخوان وبعض القيادات الإرهابية، تحوي في طياتها الفتنة والبغضاء ونوع من البغض الاجتماعي والسياسي لشخصي والقيادة العامة.. أنا حقيقة أنفي جميع ما تناولته هذه المواقع الفاسدة“.

وواصل مدير إدارة الاستخبارات العسكرية الليبية الأسبق: ”هم تناسوا بأن هناك علاقة روحانية أبوية عظيمة بيني وبين القائد العام المشير خليفة بلقاسم حفتر، الذي أسأل الله العلي القدير أن يطيل في عمره ويمتعه بالصحة والعافية“.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت، في وقت سابق، مكالمة هاتفية مسربة بين الصيدلاني من مصراته عثمان ميلاد الورفلي، وآمر اللواء 53 التابع لحكومة الوحدة الوطنية، أحمد هاشم، مفادها أن المشير خليفة حفتر قد توفي.

وحتى الآن، لم يصدر الجيش الوطني الليبي بياناً للتعليق على هذا الخبر.

يشار إلى أنه في أبريل عام 2018، أصيب خليفة حفتر بعارض صحي ”لم يكشف النقاب عنه“، استدعى نقله للعلاج في مستشفى فرنسي، وعاد بعدها إلى بنغازي بعد غياب استمر لمدة أسبوعين.