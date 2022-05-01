شكرا لقرائتكم خبر عن 22 مليارا و983 مليون جنيه مزايا عينية ونقدية العاملين بموازنة 22/23 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة عيد العمال أو يوم العمل كما يطلق عليه البعض في بلدان كثيرة، وهو عيد نقابي سنوي يقام في دول عديدة احتفاءً بالعمال، نرصد ما تم تخصيصه من قبل الدولة في الموازنة من مزايا عينية للعاملين بالموازنة الجديدة، ووفقا لمشروع الموازنة المقدم من قبل الحكومة لمجلس النواب، فقد تم تخصيص 22 مليار 983 مليون جنيه، مزايا نقدية وعينية للعاملين فى مشروع الموازنة الجديدة 22/23

وبلغ المخصص المزايا النقدية بمشروع الموازنة بنحو 13 مليار و315 مليون جنيه مقابل 12 مليار و670 مليون جنيه بموازنة 21/22، وتشمل العلاوة الخاصة 2 مليار و555 مليون جنيه وعلاوة الأعباء الوظيفية للمعلمين بـ 5 مليار و394 مليون و المنحة الشهرية 342 مليون و200 ألف جنيه وعلاوة اجتماعية بـ 119 مليون جنيه علاوة اجتماعية إضافية ب 113 مليون جنيه علاوة الحد الادنى بـ 172 مليون جنيه ومزايا نقدية اخرى 873 مليون جنيه.

فيما بلغ المخصص المزايا العينية بمشروع الموازنة نحو 9 مليار و668 مليون جنيه مقابل 8 مليار 738 مليون جنيه فى موازنة العام الجارى، وتشمل هذه المزايا تخصيص أغذية للعاملين بنحو 5 مليار و257 مليون جنيه وملابس للعاملين بمليار و542 مليون جنيه وعلاج طبي للعاملين 2 مليار و 701 مليون جنيه وخدمات اجتماعية ورياضية للعاملين ب 126 مليون جنيه.

وتقدر الأجور وتعويضات العاملين فى مشروع موازنة السنة المالية 2022/2023 المقدمة من الحكومة الى مجلس النواب بنحو 400 مليار جنيه بنحو لتمويل أجور ومكافآت العاملين بأجهزة موازنة الدولة، وتعويضات العاملين" بخلاف العاملين فى الهيئات والوحدات الاقتصادية "، مقابل 361 مليار و500 مليون جنيه فى موازنة السنة المالية 2022/2021 بزيادة قدرها 338 مليار و500 مليون جنيه.