النجف تعلن عدد حالات الاختناق التي سجلت جراء العاصفة الترابية

وقالت الدائرة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "مستشفيات النجف استقبلت 63 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية".

وبينت، أن "أغلب تلك الحالات تلقت العلاج اللازم وخرجت بصورة جيدة".

وشهدت عدة محافظات عراقية، اليوم الأحد، عواصف ترابية قوية، جعلت الرؤية منعدمة في أغلب الشوارع، بعدما أكدت هيئة الأنواء الجوية يوم أمس، أن عاصفة ترابية قادمة من إفريقيا ستضرب البلاد.

