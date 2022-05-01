انت الان تتابع خبر النجف تعلن عدد حالات الاختناق التي سجلت جراء العاصفة الترابية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الأحد، تسجيل العشرات من حالات الاختناق جراء العاصفة الترابية التي ضربت المحافظة.
وقالت الدائرة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "مستشفيات النجف استقبلت 63 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية".
وشهدت عدة محافظات عراقية، اليوم الأحد، عواصف ترابية قوية، جعلت الرؤية منعدمة في أغلب الشوارع، بعدما أكدت هيئة الأنواء الجوية يوم أمس، أن عاصفة ترابية قادمة من إفريقيا ستضرب البلاد.
وبينت، أن "أغلب تلك الحالات تلقت العلاج اللازم وخرجت بصورة جيدة".
وشهدت عدة محافظات عراقية، اليوم الأحد، عواصف ترابية قوية، جعلت الرؤية منعدمة في أغلب الشوارع، بعدما أكدت هيئة الأنواء الجوية يوم أمس، أن عاصفة ترابية قادمة من إفريقيا ستضرب البلاد.