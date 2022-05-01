شخص يمطر مجلس عزاء جده بالرصاص ويوقع مصابين شرقي بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أقدم شخص، اليوم الأحد، على فتح النار تجاه مجلس عزاء جده، شرقي بغداد.



وقال مصدر أمني، لـ الخليج 365، إن "شخصاً يحمل بندقية فتح نيران سلاحه على مجلس عزاء جده، وأوقع مصابين اثنين من المعزين بجروح خطيرة، ثم لاذ بالفرار، وذلك ضمن مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد"، مشيراً إلى أنه "تم تقديم شكوى ضد الفاعل".



وبين، أن "الحادث حصل نتيجة خلافات بينه وبعض الحاضرين لمجلس العزاء".

