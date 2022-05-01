الاثنين.. رئيس الوزراء الهندي يبدأ جولة أوروبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير الخارجية الهندي فيناي كواترا في مؤتمر صحفي الأحد إن رئيس الوزراء ناريندرا مودي يعتزم " تبادل وجهات النظر" بشأن الحرب في أوكرانيا خلال زيارته لألمانيا وفرنسا والدنمارك.



ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الوزير القول إن الهند طالما ما أكدت أنه " يجب أن يكون هناك وقف للأعمال العدائية في أوكرانيا، وأن يتم مسار التوصل لقرار عبر الدبلوماسية والحوار".

وقد أيدت الهند جميع الدعوات المطالبة بوقف إطلاق النار والتوصل لحل دبلوماسي لانهاء الحرب في أوكرانيا، في حين امتنعت عن التصويت في الأمم المتحدة على مشروعات قرارات تدين الغزو الروسي.

وقال كواترا إنه على الرغم من أن التركيز الأساسي لجولة مودي، التي تبدأ من برلين الإثنين، سوف يكون تعزيز الشراكات الثنائية، فإنه سوف يتم أيضاً مناقشة القضايا ذات الأهمية الإقليمية والدولية.