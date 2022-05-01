قتيل و6 مصابين بهبوط صعب لمروحية في إقليم زابايكال الروسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أفادت خدمات الطوارئ في إقليم زابايكال الروسي بأن شخصا لقي حتفه وأصيب ستة آخرون جراء هبوط صعب تعرضت له مروحية من طراز "مي-8" اليوم الأحد في مطار بالإقليم.



ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن الخدمة القول إن "شخصا لقي حتفه وأصيب ستة آخرون في مطار موجو، نتيجة هبوط صعب لمروحية مي -8. واشتعلت النيران في المروحية عند الاصطدام بالأرض".

وبحسب المعلومات الأولية، فإن المروحية تابعة لشركة الطيران الخاصة "موست أفيا".

وأضافت الطوارئ أن سبب الهبوط الصعب للمروحية قد يكون عطلا فنيا أو خطأ من الطاقم.