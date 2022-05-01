وسائل إعلام أفغانية تكشف عن انفجار في كابل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أفادت وسائل إعلام أفغانية بأن انفجارا جديدا دوى اليوم الأحد في العاصمة كابل.



وأكدت وكالة "آماج نيوز" أن الانفجار وقع في منطقة خیرخانه بشمال غرب المدينة، دون ورود تقارير عن وقوع إصابات جراءه بعد.

ولم تعلق حركة "طالبان" الحاكمة في أفغانستان بعد على الانفجار الجديد الذي يأتي ضمن سلسلة هجمات دموية شهدتها كابل وغيرها من مناطق البلاد في الأسابيع القليلة الماضية، وتبنى تنظيم "داعش" معظمها.