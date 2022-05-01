بدون عمولات.. حدود السحب النقدي اليومي من ماكينات الصراف الآلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

تتيح البنوك بحسب ضوابط وتعليمات البنك المركزي حدودًا قصوى للعملاء للسحب النقدي (الكاش) من ماكينات الصراف الآلي ATM أو الإيداع يوميا من حساباتهم بهدف تقليل استخدام الكاش.

وتحفز البنوك العملاء على زيادة ميكنة المدفوعات من خلال البطاقات المصرفية أو المحافظ الذكية دون حدود للشراء.

والحدود المسموح بها للعميل للسحب النقدي أو الإيداع من ماكينات ATM هي 20 ألف جنيه كحد أقصى يوميا دون احتساب أي مصاريف إدارية أو عمولات طبقا لقرار البنك المركزي بشرط عدم طلب إيصال ورقي والذي بدأت البنوك إقرار مصاريف عليه.

ويمكن لأي عميل إجراء عمليات سحب من فروع البنك بحد أقصي 50 ألف جنيه في اليوم ودون قيود على الإيداع.

وكان البنك المركزي المصري وجه البنوك بمد إعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي بالبطاقات البنكية من ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك الأخرى لغير العملاء، لمدة 6 أشهر جديدة من أول يناير وحتى نهاية يونيو 2022.

وتبدأ اليوم الأحد أول أيام إجازة عيد الفطر بمناسبة عيد الفطر، وتستمر حتى السبت المقبل.

وتستعد البنوك لتفعيل خطة طوارئ تغذية ماكينات الصراف الآلي ATM على مدار 24 ساعة لضمان استمرار تقديم الخدمات المصرفية السحب النقدي والإيداع على مدار 24 ساعة.

وساهمت مبادرة البنك المركزي للشمول المالي في نشر ماكينات الصراف الآلي وزيادة أعداها لتصل إلى 20 ألف ماكينة تقريبا منتشرة على مستوى الجمهورية في المدن والمحافظات المختلفة طبقا لآخر أرقام صادرة من المركزي في ديسمبر 2021.

ويستطيع أي عميل استخدام بطاقة حسابه البنكي في سحب حدوده القصوى من الكاش يوميا مع إمكانية شراء وسداد معاملاته إلكترونيا دون التقييد بحدود قصوى مثل مدفوعات مشترياته من محال التجزئة الكبرى أو المولات أو لدى التجار العاديين.