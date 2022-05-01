الجيزة: إزالة 11 حالة بناء مخالف بالهرم والعمرانية والطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كلف أحمد راشد محافظ الجيزة، برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك وتكثيف حملات رصد مخالفات البناء والتصدي لأي محاولات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وبحسب بيان اليوم، أزال حي الهرم بالقطاع الجنوبي، شدة خشبية لسقف الدور الرابع بعد الأرضي لأحد العقارات بشارع مستجد من شارع الفريق علي فهمي المجزر الآلي وتم مصادرة الأخشاب ومواد البناء وإيداعها بمخازن الحي، بالإضافة إلى إزالة عشش وفروشات باعة جائلين بقطعة أرض فضاء بشارع جبريل المتفرع من شارع الأورمان.

كما استكمل قطاع هضبة الأهرام، أعمال إزالة السلم المتعدي على خط التنظيم للعقار الكائن بقطعة ب، وفتح الفراغ السياحي، بالإضافة إلى تنفيذ قرار إزالة للدور الأرضي لحالة تعد على خط التنظيم بالعقار رقم ١٧بمساكن الشباب وإزالة عدد ٢ تندة مخالفة وإزالة بلكونة بالدور الأول فوق الأرضي.

وشملت مجهودات حي الهرم، إزالة قطاع منشأة البكاري، بناء أعمدة في المهد بالدور الأرضي بقطعة أرض كائنة بكفر غطاطي من شارع المنصورية طريق كرداسة وتم تحرير محاضر للمخالفين في إطار التصدي لأي محاولات للبناء المخالف وإزالتها في المهد وعدم التهاون واتخاذ إجراءات رادعة حيال المخالفين.

وفي حي العمرانية، تم إيقاف أعمال بناء بالمهد لسقف الدور الرابع فوق الأرضي بالعقار الكائن بشارع خاتم المرسلين وتم فك الشدة الخشبية والتحفظ على كافة المضبوطات بالموقع، بالإضافة إلى إزالة ٢ جمالون تم بناؤهم بدون ترخيص من الحي الأول بشارع ٦ أكتوبر المتفرع من شارع عثمان محرم والثاني بشارع خاتم المرسلين.

وفي حي الطالبية، تم إزالة مبنى مخالف بشارع ضيف الله، وبدء إزالة عقار مكون من ٦ أدوار مقام بالمخالفة بالقطاع الجنوبي.