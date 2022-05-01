تحرير 151 مخالفة تموينية خلال حملة في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

نظمت مديرية تموين بني سويف بالتعاون مع مباحث التموين، حملة لضبط الوضع في مجال تداول السلع، ومواجهة كافة صور التلاعب في الأسعار.

جرى خلال الحملة تحرير 82 مخالفة تموينية بواقع 12 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و13 محضرا نقص الوزن، و15 لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و16 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و6 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، و15 محضر عدم صرف بون للمواطنين، ومحضرين لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، ومحضرا للتصرف في 4 أجولة دقيق مدعم زنة 50 كجم لإعادة بيعها بالسوق السوداء، ومحضرين آخرين للتوقف عن ممارسة النشاط بدون تصريح.

كما تمكنت الحملات من تحرير 6 محاضر لحيازة وعرض وبيع سلع مجهولة المصدر وعدم وجود فواتير الشراء الدالة على مصدرها، و3 محاضر لجزارين لحيازة وعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و8 محاضر لعدم تغطية اللحوم بالشاش الأبيض، ومحضرا لإدارة بقالة بدون ترخيص، و33 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار في الأنشطة المختلفة، و18 محضرا لعدم حمل شهادات صحية صادرة من مديرية الصحة تفيد بخلو العاملين من الأمراض المعدية للعمل في مجال بيع وتوزيع وتداول الأطعمة.