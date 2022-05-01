قومي المرأة يستقبل جميع أنواع الشكاوى خلال أيام عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

أعلن المجلس القومي للمرأة، مواصلة تلقي جميع أنواع الشكاوى والاستفسارات القانونية والاجتماعية خلال أيام عيد الفطر المبارك، ومن بينها شكاوى العنف ضد المرأة التي قد تتعرض له.

يأتي ذلك من خلال مكتب شكاوى المرأة وعبر الخط المختصر 15115 يوميا من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.

وقالت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، إن المكتب يعمل على تقديم المساندة الاجتماعية والقانونية والنفسية للسيدات والفتيات في حالة الاتجاه إلى رفع دعاوى قضائية.

وأشارت أمل، إلى تعاون المجلس القومي للمرأة مع كافة الجهات المعنية، وذلك سعيا من المجلس لمساندة وحماية المرأة من جميع أشكال العنف الموجه ضدها.