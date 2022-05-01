أوكرانيا: الإجلاء من ماريوبول ممكن اليوم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

قال مجلس مدينة ماريوبول، إن إجلاء السكان من المدينة نحو الأراضي الأوكرانية يمكن أن يبدأ اليوم الأحد.

وقال مسؤولون محليون إن إجلاء مدنيين من مدينة ماريوبول الساحلية الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا والتي تسيطر روسيا على معظمها قد يكون ممكنا اليوم.

وطلب مجلس مدينة ماريوبول والحاكم المحلي من السكان الذين يرغبون في المغادرة إلى مدينة زابوريجيا الأوكرانية التجمع عند نقطة الإجلاء في ماريوبول في الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي

وقال مصور لرويترز إن مجموعة قوامها نحو 40 مدنيا وصلت اليوم الأحد إلى مركز إيواء مؤقت بعد أن غادرت المنطقة المحيطة بمصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول بأوكرانيا.

وأظهرت صور لرويترز وصول المدنيين إلى قرية بيزيمين بمنطقة دونيتسك في حافلات تحمل لوحات أوكرانية في قافلة مع القوات الروسية وعربات تحمل رموز الأمم المتحدة.

وتواصل الأمم المتحدة العمل على التوسط لإجلاء المدنيين من آخر معقل دفاعي في أنقاض مدينة ماريوبول الساحلية التي تعرضت للقصف والتدمير من قبل القوات الروسية.

ولا يزال قرابة 100 ألف مدني عالقين في المدينة، ويعيش ما يصل إلى ألف منهم تحت مصنع فولاذ مترامي الأطراف من الحقبة السوفيتية، وفقًا لمسؤولين أوكرانيين.

ولم تذكر أوكرانيا عدد المقاتلين الموجودين أيضًا في المصنع، وهو الجزء الوحيد من ماريوبول، الذي لم تحتله القوات الروسية، لكن موسكو قدرت العدد بنحو ألفين.

وقد ذكرت وسائل إعلام رسمية روسية، السبت، أنه تم إجلاء 25 مدنيا من مجمع الصلب في آزوفستال.

وقالت وكالة أنباء “نوفوستي” الروسية، إنه تم إجلاء 19 بالغًا وستة أطفال، لكنها لم تذكر مزيدًا من التفاصيل.