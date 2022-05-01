عامل هندي ينتحر في محطة كهرباء ببغداد

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بانتحار عامل هندي ضمن محطة كهرباء بسماية الغازية، في العاصمة بغداد.



وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شخصاً يحمل الجنسية الهندية، من مواليد 1997، يعمل ضمن محطة كهرباء بسماية الغازية، أقدم على الانتحار عبر رمي نفسه من أحد أبراج التهوية ومن مستوى عال، ما أدى إلى مفارقته الحياة على الفور".



ولم تعرف أسباب الانتحار حتى الآن، وفق المصدر.

