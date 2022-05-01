السيسي وتميم بن حمد يتصلان بصالح: تأكيد على تطوير العلاقات

وقال مكتب صالح في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "تلقّى اتصالين هاتفيين من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة، حيث عبّرا للرئيس برهم صالح، عن تبريكاتهما بحلول عيد الفطر المبارك، وتمنياتهما الطيبة للشعب العراقي بالسلام والازدهار والتقدم".وتم التأكيد، وفق البيان، على "أهمية العلاقات الثنائية مع العراق وتطويرها في مختلف المجالات وبما يخدم المصالح المشتركة وأمن واستقرار كل المنطقة".

وعبر الرئيس صالح، خلال الاتصالين، عن "أمله في أن يعمّ ربوع المنطقة وشعوبها الأمن والاستقرار والازدهار وأن يتم تجاوز التحديات والتوترات التي تكتنفها عبر التعاون والتنسيق المشترك لما فيه مصلحة بلدان المنطقة".

