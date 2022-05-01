الشرطة التركية تعتقل العشرات.. في مظاهرات عيد العمال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

اعتقلت شرطة مكافحة الشغب في تركيا عشرات المتظاهرين ممن حاولوا الوصول إلى ميدان تقسيم الرئيسي في إسطنبول للمشاركة في مظاهرة في يوم عيد العمال احتجاجا على الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها التضخم المستعر.



وسمح مكتب حاكم إسطنبول بالاحتفال بعيد العمال في منطقة أخرى واعتبر أن أي تجمعات في مناطق غيرها غير مُصرح بها وغير قانونية.

وشاهد مراسل من رويترز شرطة مكافحة الشغب وهي تتشاجر مع محتجين وتقيدهم. ومثل تلك اللقطات بثتها قنوات تلفزيونية محلية.

وذكرت وكالة دمير أورين للأنباء أن الشرطة اعتقلت 30 شخصاً في منطقة بشكطاش وسط المدينة و22 في شيشلي.

وأظهر استطلاع لرويترز يوم الخميس أن من المتوقع أن يزيد معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 68 % في أبريل (نيسان) مدفوعا بالصراع الروسي الأوكراني وزيادة أسعار السلع وأنه لن يتراجع بشكل طفيف سوى بنهاية العام.