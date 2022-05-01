هزة أرضية تضرب البحر المتوسط يشعر بها سكان لبنان وإسرائيل.. ماذا حدث؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

ضربت هزة أرضية شدتها 3.8 البحر المتوسط، الأحد، وشعر بها سكان في لبنان وإسرائيل.



وقال المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، إن هزة أرضية بقوة 3.8 على مقياس ريختر وقعت في البحر المتوسط، وعلى بعد 73 كيلومترا من بيروت، وشعر بها سكان الساحل اللبناني.

من جهتها ذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن سكانا في شمال إسرائيل شعروا بالهزة، دون الإبلاغ عن إصابات أو أضرار.