شكرا لقرائتكم خبر عن سنغافورة تطالب مواطنيها بالاستعداد لمواجهة مزيد من التحديات الاقتصادية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج اليوم الأحد إنه يتعين على مواطني سنغافورة الاستعداد لمواجهة مزيد من التحديات الاقتصادية خلال العام المقبل حتى في ظل بذل الحكومة لكل جهودها لتخيف حدة تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية، خاصة على تكاليف المعيشة.

وقال" الحل الجذري هو جعل أنفسنا أكثر إنتاجية، وتحويل مسار أعمالنا التجارية، والعمل على نمو اقتصادنا والنهوض بالجميع". وأضاف" حينئذ يمكن أن يرتفع دخلنا، وهذا من الممكن أن يعوض بصورة كبيرة أسعار الطاقة والغذاء المرتفعة. حينئذ يمكننا جميعا أن نكون أفضل".