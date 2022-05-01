فنزويلا ترفض الاتهامات الكولومبية بانتهاك حدودها.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

رفضت وزارة الخارجية الفنزويلية اتهامات السلطات الكولومبية بانتهاك القوات الفنزويلية لحدود كولومبيا البرية والجوية.



وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الأحد: "ترفض جمهورية فنزويلا البوليفارية رفضا قاطعا البيان الصادر عن وزارة الخارجية الكولومبية أمس السبت، والذي يزعم انتهاك القوات المسلحة الوطنية الفنزويلية حدود كولومبيا البرية والجوية في نورتي دي سانتاندير، غرب الحدود".

وأشار البيان إلى أن العسكريين الفنزويليين كانوا يجرون عملية لمكافحة تهريب المخدرات في ولاية سوليا الحدودية.

وتمر الحدود الكولومبية الفنزويلية في هذه المنطقة عبر منطقة الأنديز الشمالية الغربية، وهي منطقة منشأ الكوكا وإنتاج الكوكايين وتخضع لسيطرة سيئة من قبل سلطات كلا البلدين بسبب وعورة التضاريس، الأمر الذي يجذب مجموعات تهريب المخدرات الدولية.

ودانت وزارة الخارجية الكولومبية، سابقا، واقع انتهاك حدودها من قبل العسكريين الفنزويليين الذين وصلوا على متن مروحية ونزلوا في أراضي منطقة نورتي دي سانتاندير.