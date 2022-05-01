ألمانيا تؤكد أن سحب الجنود الروس من أوكرانيا لضمان سلام دائم بأوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مايو 2022

صرحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بأن شرط ضمان سلام دائم في أوروبا وإنهاء العقوبات ضد روسيا هو سحب جميع الجنود الروس من أوكرانيا.



وقالت بيربوك لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "وقف إطلاق النار يمكن أن يكون خطوة أولى فقط".

وشددت الوزيرة الألمانية على ضرورة تقديم المساعدة كي تكون أوكرانيا قوية بما يكفي لاتخاذ قرارات بنفسها، وقالت: "لا أحد لديه الحق أن يملي عليهم (على الأوكرانيين) تعليمات".

وأكدت بيربوك أن هدف ألمانيا وأوروبا في الحرب الأوكرانية هو تحقيق السلام، وأوضحت أن الأمر يتعلق بالأمن والعيش في سلام.

واستدركت وزيرة الخارجية الألمانية: "ولكن نظام السلام الذي عرفناه في أوروبا، حطمه (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين بلا رجعة... ليس هناك طريق رجعة نحو الفترة السابقة ليوم 24 فبراير (شباط) لن يمكننا التعويل على وعود بوتين وحدها مطلقاُ".