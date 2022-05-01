شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيسة وزراء السويد تؤكد أن الانضمام للناتو سيساعد على الأمن في منظقة البلطيق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قالت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون لأعضاء حزبها إن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) سوف يضع على عاتق البلاد "مسؤولية خاصة" عن الأمن في بحر البلطيق، وفقاً لمقال نشرته وكالة "تي.تي" السويدية للأنباء.



ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن المقال أن أندرسون قالت لأعضاء الحزب في سوندبيبرغ، قبل خطاب عيد العمال في وسط ستوكهولم: "إذا تعرضت السويد لهجوم، فسوف يكون لدينا فرص أفضل للحصول على دعم من دول أخرى، لكنكم تقدمون أيضاً ضمانات أمنية".

وبدأت السويد، إلى جانب جارتها الاسكندنافية فنلندا، في مناقشة عضوية حلف الأطلسي بعد غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط).