إسرائيل تغلق الضفة الغربية وغزة .. من الثلاثاء وحتى الجمعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أنه تقرر إغلاق الضفة الغربية وقطاع غزة من بعد غد الثلاثاء وحتى الجمعة القادمة.



وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على موقع تويتر، أنه تقرر فرض الإغلاق "بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي"، وذلك في "ذكرى شهداء معارك إسرائيل والعمليات التخريبية وخلال عيد الاستقلال".

وأضاف أنه من المقرر رفع الإغلاق الجمعة القادمة "وفق تقييم الوضع الأمني".

وأشار إلى أنه "خلال فترة الإغلاق، سيسمح بمرور حالات إنسانية وطبية واستثنائية فقط بموافقة منسق أعمال الحكومة في المناطق".