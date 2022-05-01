البابا يؤكد أن حرب أوكرانيا سقوط مروّع للبشرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

وصف البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم الأحد الحرب الدائرة في أوكرانيا بأنها "سقوط مروّع للبشرية" تجعله "يعاني ويبكي" داعياً إلى فتح ممرات إنسانية لإجلاء المحاصرين في مصانع الصلب في ماريوبول.



وفي حديثه إلى الآلاف من الناس في ساحة القديس بطرس، انتقد فرنسيس مرة أخرى روسيا ضمنيا قائلاً إن ماريوبول "تعرضت للقصف والتدمير بوحشية".

وصرحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بأن شرط ضمان سلام دائم في أوروبا وإنهاء العقوبات ضد روسيا هو سحب جميع الجنود الروس من أوكرانيا.

وقالت بيربوك لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "وقف إطلاق النار يمكن أن يكون خطوة أولى فقط".

وشددت الوزيرة الألمانية على ضرورة تقديم المساعدة كي تكون أوكرانيا قوية بما يكفي لاتخاذ قرارات بنفسها، وقالت: "لا أحد لديه الحق أن يملي عليهم (على الأوكرانيين) تعليمات".

وأكدت بيربوك أن هدف ألمانيا وأوروبا في الحرب الأوكرانية هو تحقيق السلام، وأوضحت أن الأمر يتعلق بالأمن والعيش في سلام.

واستدركت وزيرة الخارجية الألمانية: "ولكن نظام السلام الذي عرفناه في أوروبا، حطمه (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين بلا رجعة... ليس هناك طريق رجعة نحو الفترة السابقة ليوم 24 فبراير (شباط) لن يمكننا التعويل على وعود بوتين وحدها مطلقاُ".