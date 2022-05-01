شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات الخطوط الكويتية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي الساعات الماضية أولى رحلات شركة الخطوط الجوية الكويتية بعد توقفها 3 سنوات، وذلك في إطار جهود وزارة الطيران المدني في مصر لتنشيط حركة الطيران وزيادة عدد الرحلات والوجهات المختلفة بين مصر ودول العالم.



وأوضح بيان إعلامي أصدرته الشركة المصرية للمطارات اليوم، أنه "تم استقبال الطائرة بمدافع المياه داخل أرض المهبط، وذلك وفقاً للعرف الدولي في افتتاح خطوط الطيران الجديدة أو استئناف الطيران بعد فترة توقف، حيث توقفت الشركة منذ عام 2019، وقامت إدارة المطار بالترحيب بركاب الرحلة البالغ عددهم 122 راكباً، وتقديم الورود والهدايا التذكارية فور دخولهم صالة الوصول".

وأضافت الشركة المصرية للمطارات أنه "من المقرر وصول رحلتين أسبوعياً طوال الموسم الصيفي بين الكويت وشرم الشيخ".