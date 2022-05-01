أوكرانيا تطلب عقد اجتماع طارئ لمنظمة الصحة العالمية (الأسباب)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

طلبت أوكرانيا مساندة من عشرات الدول الأخرى، من الرئيس الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدعوة لاجتماع طارئ لبحث آثار الغزو الروسي على الصحة والرعاية الصحية في البلاد وفقا لرويترز.



ووقعت على الخطاب، الذي بعثت به هذا الأسبوع البعثة الدبلوماسية الأوكرانية في جنيف بسويسرا حيث مقر منظمة الصحة العالمية، نحو 38 دولة أخرى في المنطقة الأوروبية بمنظمة الصحة العالمية من بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا.

ووجهت أوكرانيا الخطاب إلى المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوغ، متضمناً حثه على عقد اجتماع "لا يتأخر عن التاسع من مايو(آيار)" والإشارة إلى الهجمات على المنشآت الصحية وتعطل حملات التطعيم والمخاوف من مخاطر حوادث إشعاعية وكيميائية.

وتضمن الخطاب أيضاً أن يثير المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، القضية في اجتماع جمعية منظمة الصحة العالمية في مايو (أيار) الذي ستقرر فيه الدول الأعضاء في المنظمة وعددها 194 دولة إجراء إصلاحات رئيسية استعداداً للجوائح المستقبلية.