شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر يهنئ الرئيس وقيادات الدولة والشعب المصرى بمناسبة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات الدولة المصرية والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يعيده على بلادنا بالرخاء والأمن والاستقرار.

وقال تيسير مطر إن التاريخ سيسجل للرئيس السيسي بكل التقدير والعرفان الحرص على تدعيم أركان الدولة المصرية والسعي الدائم لدفع مسيرة التنمية الوطنية، سائلًا المولى أن يُعيد هذه المناسبة على الشعب المصري بموفور الصحة ودوام التوفيق.

وأضاف رئيس حزب إرادة جيل أن الشعب المصري العظيم يثق ثقة عمياء في حكمة وقدرات الرئيس السيسي لإدارة كافة الأمور وتحركات مؤسسات الدولة المعنية للحفاظ على سلامة وأمن الوطن والمواطنين واجتياز الكبوة وردع المتآمرين، متمنيا أن تبقى راية مصر خفاقة دائمًا، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها وأن يحفظها من كل مكروه وسوء، وأن تُحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة.

اختتم بيانه قائلًا: "حفظ الله الوطنَ قيادةً وشعبًا من كل سوء، وكل عام ومصرنا الحبيبة والأمتين العربية والإسلامية في أمن وأمان وصحة وازدهار".