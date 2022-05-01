رغيف الخبز وتوفير السلع.. المصيلحي يتابع الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تابع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، من داخل ديوان عام الوزارة، خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية وكل جهاتها التابعة؛ لا سيما (قطاع الرقابة والتوزيع، ومديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات، والهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين) واستعداداتهم النهائية لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وشدد المصيلحي على كل معاونيه ومساعديه وقيادات الوزارة وجهاتها التابعة ووكلاء الوزارة بالمحافظات، أهمية وضرورة المتابعة الميدانية واللحظية لانتظام سير العمل بكل المنشآت التموينية؛ وتشمل (الصوامع، المطاحن، المخابز، فروع الجملة، المجمعات الاستهلاكية، فروع مشروع جمعيتي، بقالي التموين..) وتقديم خدماتها في صرف التموين والخبز للمواطنين كما هو معتاد.

وأشار المصيلحي إلى انتظام صرف منظومة الخبز والسلع التموينية اليوم وفقاً للمتبع والذي يتزامن اليوم أول الشهر مع وقفة عيد الفطر المبارك، وعيد العمال.

ووجه الوزير الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية بتوفير كل السلع الغذائية الأساسية وطرحها بكميات وأسعار مناسبة، بالإضافة إلى كل مستلزمات عيد الفطر ‏المبارك، وتوفير القمح من جانب الصوامع للمطاحن، وكذلك توفير الدقيق للمخابز لإنتاج رغيف الخبز البلدي المدعم.

وصرح أحمد كمال، معاون الوزير، المتحدث الرسمي للوزارة، بأن وزير ‏التموين والتجارة الداخلية قد وجه بإنشاء غرفة عمليات ‏مركزية بالوزارة وغرفة عمليات بكل مديرية لمتابعة عمل ‏المخابز وصرف السلع التموينية وتوافر السلع خلال إجازة عيد ‏الفطر المبارك، وكذلك غرفة عمليات في الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وتابع متحدث الوزارة بأن الوزير شدد على المديريات بضرورة تسيير ‏حملات يوميًّا على كل الأنشطة التموينية والأنشطة التجارية ‏للتأكد من الالتزام بكل ضوابط الخطة الموضوعة لاستقبال عيد الفطر المبارك.