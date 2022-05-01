توقعات بارتفاع أسعار السلع المستوردة بعد زيادة الدولار الجمركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيرين صلاح:

توقع مستوردون تحدثوا لمصراوي، ارتفاع أسعار السلع بالأسواق بنسبة تصل إلى 7%، وذلك بعد ارتفاع الدولار الجمركي، مشيرين إلى أن هذه الزيادة سيشعر بها المستهلك بعد عيد الفطر.

وقررت مصلحة الجمارك أمس زيادة سعر الدولار الجمركي إلى 17 جنيها من أول مايو وحتى نهاية الشهر، وذلك مقابل 16 جنيها في أبريل.

وكانت الجمارك حددت سعر الدولار الجمركي عند مستوى 16 جنيها طوال شهر أبريل، بعد خفض سعر الجنيه أمام الدولار في مارس الماضي في حركة تصحيح لسعر الصرف الذي ظل مستقرا لفترة طويلة.

والدولار الجمركي هو مصطلح اقتصادي، يعبر عن سعر الدولار أمام الجنيه الذي تستخدمه الجهات الجمركية لتحديد قيمة البضائع المستوردة من أجل حساب الرسوم الجمركية بناءً عليه.

وسعر الدولار الجمركي أحيانا يترك تحديده في يوم ما وفقا لسعر الصرف في اليوم السابق عليه، وهو الأسلوب المعمول به في الغالب عند استقرار أسعار الصرف، أو تحدده وزارة المالية بشكل شهري، وهو الأسلوب التي لجأت إليه بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وأيضا عند تصحيحه في مارس الماضي.

أسعار السلع

وقال متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية في شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن زيادة الدولار الجمركي سترفع أسعار جميع السلع المستوردة بنسبة لا تقل عن 7% بالأسواق.

وأوضح بشاي، لمصراوي، أن الزيادة في تكلفة البضائع المستوردة تحمل على المنتج النهائي بالأسواق، متوقعًا أن تكون هذه الزيادات في أسعار السلع بعد عيد الفطر.

وذكر بشاي، أن الوضع حاليا يزداد صعوبة على المستوردين في ظل ارتفاع سعر الدولار وتأخر فتح الاعتمادات المستندية للبضائع المستوردة.

واشتكى عدد من المستوردين والمصنعين، مؤخرا، من تأخير فتح الاعتمادات المستندية للبضائع بالبنوك، مما نتج عنه تراجع المعروض من مستلزمات الإنتاج وتوقف لخطوط الإنتاج ببعض المصانع، بالإضافة إلى توقعات بارتفاع أسعار السلع في الأسواق الفترة المقبلة.

وقال مستوردون ومصنعون، تحدثوا إلى الخليج 365 في وقت سابق، إن الأولوية في فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك لمستوردي السلع الأساسية، وأن ذلك يؤثر عليهم سلباً، مطالبين البنوك بتسريع فتح الاعتمادات المستندية خلال الفترة المقبلة.

ويبلغ متوسط سعر صرف الدولار حاليا 18.44 جنيه للشراء و18.53 للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.

واتفق في القول مع بشاي، محسن التاجوري عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، قائلا إن زيادة الدولار الجمركي سيرفع أسعار السلع خلال الفترة المقبلة بالأسواق.

وأضاف التاجوري، أن السوق لا يحتمل زيادات جديدة في الأسعار خلال الفترة الحالية.

وطالب التاجوري الحكومة أن تراجع هذه الزيادة حاليا، مشيرا إلى أن هذه الزيادة ستؤثر على حركة الاستيراد بشكل كبير.

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