تفاصيل قرض أصحاب المعاشات في 5 بنوك بعد زيادة سعر الفائدة عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

قررت البنوك رفع سعر الفائدة على القروض المخصصة لأصحاب المعاشات أسوة بباقي الزيادات على برامج القروض الأخرى للأفراد بعد قرار البنك المركزي برفع نسبة الفائدة على الإيداع والإقراض في آخر اجتماع له.

وقرر البنك المركزي يوم 21 مارس 2022 في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية رفع سعر الفائدة بنسبة 1% لأول مرة منذ 5 سنوات، لتصبح 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض، وهو ما أدى إلى تعديل البنوك الفائدة على القروض وزيادتها.

وتقدم 5 بنوك قرضًا لأصحاب المعاشات وهم الأهلي المصري ومصر والقاهرة والتعمير والإسكان وناصر الاجتماعي ولكن الأخير يصرف دون احتساب فائدة أو مصاريف في حدود ضيقة للغاية للأسر الأولى بالرعاية.

وتحتاج البنوك بعض الأوراق البسيطة للموافقة على القرض تشمل صورة من الرقم القومي، وإيصال مرافق حديث (مياه أو كهرباء، أو غاز) وشهادة من التأمينات الاجتماعية بإجمالي قيمة المعاش، وتقديم طلب فتح حساب جاري لإضافة القرض وسداد الأقساط الشهرية من خلاله.

ويقدم الخليج 365 تفاصيل القرض الشخصي لأصحاب المعاشات في 5 بنوك بعد الزيادة الأخيرة على نسبة الفائدة.

البنك الأهلي المصري

قيمة القرض: من 5 آلاف جنيه إلى مليون جنيه.

فترة السداد: من عام إلى 10 سنوات.

نسبة الفائدة: 16.5% سنويا متناقصة.

قيمة المعاش: ألف جنيه كحد أدنى.

السن: ألا يزيد سن صاحب المعاش أو المستفيد عن 65 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

بنك مصر

قيمة القرض: من 5 آلاف جنيه إلى 500 ألف جنيه.

فترة السداد: من عام إلى 8 سنوات كحد أقصى.

نسبة الفائدة: 16.5% سنويا متناقصة.

قيمة المعاش: 500 جنيه كحد أدنى.

السن: ألا يزيد سنه عن 65 عامًا عند سداد آخر قسط من القرض.

بنك التعمير والإسكان

قيمة القرض: تصل إلى مليون جنيه.

فترة السداد: تصل إلى 10 سنوات.

نسبة الفائدة: حسب حالة صاحب المعاش.

السن: ألا يزيد عن 65 عامًا عند سداد آخر قسط من القرض.

الحد الأدنى للمعاش: ألف جنيه.

بنك القاهرة

قيمة القرض: يتراوح بين 3 آلاف جنيه إلى 500 ألف جنيه.

فترة السداد: من 6 شهور إلى 10 سنوات.

نسبة الفائدة: 16.5% سنويا متناقص.

السن: ألا يزيد عن 65 عامًا عند سداد آخر قسط من القرض.

مصاريف إدارية: 2.5% من إجمالي قيمة القرض تخصم مرة واحدة.

الحد الأدنى للمعاش: ألف جنيه.

بنك ناصر الاجتماعي

يقدم قرض لأصحاب المعاشات أو للمستحقين من المعاش تحت اسم قرض حسن دون فائدة أو مصاريف إدارية للأسر الأكثر احتياجا.

قيمة القرض: 10 آلاف جنيه كحد أقصى.

فترة سداد أقساط القرض: 3 سنوات، ويتم إعدامها حال وفاة المقترض.