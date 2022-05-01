صور.. فض سوق عشوائي في كفر الزيات بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية،صباح اليوم الأحد، بجولة تفقدية مفاجئة لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات في مركزي بسيون وكفر الزيات.

ووجه المحافظ رئيس مدينة كفر الزيات بفض سوق عشوائي بميدان المحطة، والتنسيق مع مديرية الطب البيطري لتطهير الميدان عقب تنظيفه ورفع كافة المخلفات وتشجير وتقليم الأشجار لحين البدء في تطوير الميدان وتوسعته عقب عيد الفطر المبارك.

كما تابع محافظ الغربية أعمال الرصف في المدينة حيث تابع أعمال رصف طريق بسيون- كفر الزيات بطول 2000 متر إلى جانب تفقد طريق الشركات بطول 1100 متر بإجمالي تكلفة 4 ملايين و300 ألف بدايةً من شارع الجيش وحتى مدخل قرية بنوفر والذي يساهم في تحقيق سيولة مرورية داخل مدينة كفر الزيات، حيث سيتم دخول سيارات النقل الثقيل إلى داخل المصانع دون الحاجة إلى المرور بقلب المدينة.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء أنور مدحت رئيس مركز ومدينة كفر الزيات واللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة بسيون.