أبو العباس المرسي.. غسيل ميدان المساجد في الإسكندرية استعدادا للعيد - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

كثفت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع شركة نهضة مصر، اليوم الأحد، أعمال النظافة وغسيل الشوارع والأرصفة بمحيط المساجد، المخصصة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك.

ومن جانبها، قالت الدكتورة رباب مدني، رئيس حي الجمرك، إنه جرى تطهير وغسيل محيط ميدان المساجد "أبو العباس المرسي"، استعدادا لاستقبال المصلين في عيد الفطر المبارك.

وأضافت رئيس حي الجمرك، أنه جرى تجميل وعمل صيانة شاملة للمسطحات الخضراء والأرصفة وأعمدة الإضاءة بمحيط المسجد، في إطار الاهتمام بالمظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، شدد على رؤساء الأحياء وإدارة الرصد البيئي بتكثيف أعمال النظافة والتعامل الفوري في حالة ورود أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين خلال أيام العيد.