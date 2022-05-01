استعدادا للعيد.. حملة نظافة ورفع 65 طن مخلفات في أسوان - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

تستعد الأجهزة المعنية في المراكز والمدن في أسوان، لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات أولاً بأول، ووضع الحاويات والصناديق الخاصة بتجميع القمامة، مع تنفيذ أعمال تهذيب وتقليم الأشجار، ومراجعة الإنارة بالشوارع الرئيسية والداخلية، ورفع كفاءة الطرق العامة، ولاسيما المؤدية إلى المساجد لتهيئة كافة الأجواء الاحتفالية أمام المواطنين، وخلق المناخ الملائم للاستمتاع بأيام العيد على الوجه الأكمل.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات التي ساهمت في رفع 65 طن، ومازال العمل مستمر للإستعداد الجيد والكامل بمختلف أنحاء المدينة.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بتنفيذ أعمال إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بقرية قورته بمساحة 300 م2، وهو الذي تزامن مع القيام بأعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات بنطاق كافة الوحدات القروية لقرى نصر النوبة.

وفي السياق ذاته قامت الوحدة المحلية لمدينة ابوسمبل السياحية بتكثيف أعمال النظافة في الفترات المسائية والصباحية، وكذلك جرد الأتربة ورى الأشجار.