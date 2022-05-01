الصين.. بكين تسجل 350 إصابة بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ دقيقتين

قال مسؤول في قطاع الصحة اليوم الأحد إن بكين رصدت 350 حالة إصابة محلية بكوفيد-19 منذ يوم 22 أبريل نيسان في 14 من أحياء العاصمة الصينية وعددها 16.

أضاف المسؤول في مؤتمر صحفي أن حي تشاويانج، الأكثر اكتظاظا بالسكان، شهد 143 إصابة بينها 20 من 55 حالة رُصدت في المدينة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية حتى الساعة 0700 بتوقيت جرينتش اليوم.

وأوضح المسؤول أن بكين صنفت سبع مناطق بأنها عالية الخطورة و28 بأنها متوسطة الخطورة.

إعلان حالة التأهب للمواجهة

وأعلنت الحكومة الصينية حالة التأهب لمواجهة فيروس كورونا بداية أبريل/ نيسان الحالي، في محاولة منها للسيطرة على الانتشار السريع للفيروس في المدن الصينية، وشملت الإجراءات إعادة فرض الإغلاق الكلي أو الجزئي في 23 مدينة صينية، ما قيَّد حياة أكثر من 193 مليون شخص.

وشهدت شنغهاي الإجراءات الأكثر شدة، حيث أُقيم أكثر من 62 موقع حجر صحي في الفنادق والملاعب والمعارض، و30 ألف مستشفى مؤقت، وحصل أكثر من 25 مليون شخص على مسحة الفحص خلال 24 ساعة.

وتتجه السلطات الحكومية الآن بعد قرابة 4 أسابيع على فرض الإغلاق نحو تشديد القيود على الحركة في بعض المحافظات، ونبَّهت سكان شنغهاي إلى أن الإجراءات ستستمر حتى التخلُّص من الفيروس، ولم تستثنِ الإجراءات الجديدة الأطفال.

وفبحسب شهادات رصدتها صحيفة “الغارديان” (The Guardian)، فقد شمل الحجر الأطفال أيضا الذين حملوا نتائج إيجابية دون ظهور أعراض الإصابة بالفيروس، وعرَّض هذا المدن المتأثرة لأزمة صحة نفسية استدعت تدخل المختصين في الصحة النفسية للحد من آثار العزل المنزلي وفصل العائلات.

ورغم أن البيانات المُعلَن عنها حول معدلات الإصابة والوفاة لا تُشير إلى أزمة مشابهة لما حدث في بداية الوباء، فإن هناك معلومات حول احتمالية عدم دقة البيانات الموجودة عند مقارنتها بالإجراءات الحالية، ما يُثير تساؤلات حول عاصفة جديدة لفيروس كورونا تضرب الصين.