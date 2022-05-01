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انت الان تتابع خبر بالصور.. الغبار يملأ سماء بغداد بعد وصول العاصفة الترابية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
أظهرت صور، التقطتها عدسة الخليج 365، اليوم الأحد، سماء العاصمة بغداد، يملؤها الغبار، بعد وصول العاصفة الترابية إليها.
أظهرت صور، التقطتها عدسة الخليج 365، اليوم الأحد، سماء العاصمة بغداد، يملؤها الغبار، بعد وصول العاصفة الترابية إليها.
وفي وقت سابق من اليوم، ضربت العاصفة الترابية محافظة الأنبار، قبل أن تضرب محافظة كربلاء، لتصل إلى النجف، وتجعل الرؤية شبه منعدمة بالمحافظات المذكورة.