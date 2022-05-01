الدفاع الروسية تعلن تدمير مدرج مطار أوديسا ومخازن لأسلحة أمريكية وأوروبية

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في إفادة صحفية، إن القوات الجوفضائية الروسية قصفت بصواريخ جوية عالية الدقة 7 منشآت عسكرية من بينها: أربعة نقاط لتجمع القوات العسكرية وتركيز المعدات، بالإضافة إلى 3 مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة في مناطق بجمهورية دونيتسك الشعبية ومناطق في مقاطعة خاركوف.كذلك دمر الطيران العملياتي والتكتيكي نظامين من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس-300" الأوكرانية في منطقتي زابوروجيه وأرتيموفسك.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية مقاتلتين من نوع "سو-24" في مقاطعة خاركوف.

كما تم قصف مستودعا للذخيرة والوقود في زابوروجيه، بالإضافة إلى 15 نقطة تمركز للقوات الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إنه نتيجة نتيجة للضربات، تم القضاء على حوالي 140 فردا وتدمير 19 عربة مصفحة تابعة لقوات الأوكرانية.



وفي منطقة غروشيفاكي استهدفت القوات الصاروخية والمدفعية، 786 منطقة تمركز لقوات الجيش الأوكراني والمعدات العسكرية، و24 مركز قيادة و3 مستودعات للصواريخ والمدفعية والذخيرة.

ووفقا للأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع الروسية ارتفعت الخسائر التي تكبدتها القوات الأوكرانية منذ بداية العملية الخاصة لحماية دونباس إلى 145 طائرة، و 112 مروحية، و 672 طائرة مسيرة، و 281 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و 2703 دبابات ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و312 قاذفة صواريخ متعددة، و1203 مدفعية ميدانية ومدافع هاون، بالإضافة إلى 2514 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

