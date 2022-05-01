انت الان تتابع خبر ضبط حالات تزوير وعمليات شراء وهمية في ذي قار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - ذي قار

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأحد، عن قيامها بضبط حالات تزويرٍ وعمليَّات شراءٍ وهميَّةٍ في أحد مُستشفيات محافظة ذي قار، مُبيِّنةً أنَّ قيمة المبالغ التي تمَّ صرفها لشراء المواد الوهميَّة ناهزت ستمائةٍ وخمسين مليون دينارٍ.

