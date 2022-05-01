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ضبط حالات تزوير وعمليات شراء وهمية في ذي قار

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - ذي قار

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأحد، عن قيامها بضبط حالات تزويرٍ وعمليَّات شراءٍ وهميَّةٍ في أحد مُستشفيات محافظة ذي قار، مُبيِّنةً أنَّ قيمة المبالغ التي تمَّ صرفها لشراء المواد الوهميَّة ناهزت ستمائةٍ وخمسين مليون دينارٍ.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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