بريطانيا ترسل قريباً فريقاً للتحقيق في جرائم الحرب في أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تُرسل المملكة المتحدة قريباً فريقاً من الخبراء لمساعدة المحققين الأوكرانيين والدوليين في تحقيقاتهم حول الفظائع التي ارتُكبت في أوكرانيا منذ بداية الحرب فيها، حسبما أعلنت اليوم الجمعة وزيرة الخارجية البريطانية خلال زيارة لهولندا.



وصلت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس مساء الخميس إلى هولندا حيث التقت نظيرها الهولندي وبكي هوكسترا، قبل قيامها بزيارة اليوم لمقرّ المحكمة الجنائية الدولية التي تمّ تأسيسها في العام 2002 للنظر في أسوأ الجرائم المرتكبة في العالم.

وقالت تراس خلال اجتماع مع مسؤولين كبار في المحكمة الجنائية الدولية "سنرسل فريقاً بريطانياً لجمع الأدلّة ليعمل مع السلطات الأوكرانية العاملة مع المحكمة الجنائية الدولية".

وسيزور المحققون أوكرانيا في مايو (أيار) لجمع "مروحة واسعة من الأدلّة وإفادات شهود وأدلّة طبّ شرعي وأدلّة مصورة"، وفق ما قالت لوسائل إعلام بريطانية.

وأضافت "نستعين أيضاً بالاستخبارات البريطانية للمساعدة في إظهار الصلة بين ما يحصل على الجبهة والسلطات الروسية، لأن من المهمّ أن يُحاسب كلّ فرد في التسلسل القيادي".

وأعلنت هولندا في بيان اليوم أنها سترسل فريق خبراء طبّ شرعي منهم محققون في الشرطة العسكرية سيحققون لأسبوعين في محيط كييف، برعاية المحكمة الجنائية الدولية.

وفتح مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان في 3 مارس (آذار) تحقيقاً حول الوضع في أوكرانيا، بعدما تلقّى الضوء الأخضر من نحو 40 دولة عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية.

وزار خان في وقت سابق من أبريل (نيسان)بلدة بوتشا، حيث قالت السلطات الأوكرانية إنّها عثرت على جثث لمئات المدنيين بعد انسحاب القوات الروسية من البلدة المجاورة لكييف. ويومها قال المدّعي العام إنّ أوكرانيا هي "مسرح جريمة".