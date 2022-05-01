الرئيس الأوكراني يستقبل رئيسة مجلس النواب الأمريكي في كييف (الأسباب)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

استقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في كييف.



وكتب زيلينسكي، على موقع تويتر اليوم الأحد، "التقيت مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في كييف".

وأضاف أن الولايات المتحدة من الدول الرائدة في دعم أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي، إلا أنه لم يذكر المزيد من التفاصيل بشأن محادثاته مع الوفد الذي ترأسته بيلوسي.

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، إن صواريخها دمرت مدرج طائرات ومستودعاً يضم أسلحة أجنبية في مطار عسكري قرب مدينة أوديسا الأوكرانية.

وقالت الوزارة أيضاً إن أنظمة دفاعها الجوي أسقطت مقاتلتين أوكرانيتين من طراز سوخوي-24إم فوق منطقة خاركيف.