دبلوماسيون أوروبيون يؤكدون أن برلين تدعم خططاً أوروبية لفرض حظر على استيراد النفط الروسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

ذكر دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الحكومة الاتحادية تدعم خططا أوروبية تهدف لوقف استيراد النفط الروسي.



وأوضح الدبلوماسيون في بروكسل أن برلين أيدت بشكل واضح اقتراح حظر الاستيراد خلال المباحثات الأولية الأخيرة بشأن سادس حزمة عقوبات ضد روسيا.

وأضاف الدبلوماسيون لـ (د.ب.أ) أن احتمالية اتخاذ مثل هذا القرار من جانب الاتحاد الأوروبي صارت أكبر.

وبحسب الدبلوماسيين، لا تزال تعتبر كل من المجر والنمسا وسلوفاكيا وكذلك إسبانيا وإيطاليا واليونان فقط هي الدول المعارضة للحظر حتى الآن، لاسيما بسبب اعتمادها الكبير على إمدادات النفط الروسي.

ويتم النظر في دول جنوب أوروبا حالياً بقلق كبير للزيادة المتوقعة بالنسبة للمستهلكين في أسعار الطاقة بعد الحظر.