الشيخ محمد بن راشد يهنئ الإمارات والأمة العربية والإسلامية بعيد الفطر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأمة العربية والإسلامية بعيد الفطر.



وكتب الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "كل عام وشعب الإمارات والأمة العربية والإسلامية بخير… كل عام ونحن لبعضنا أقرب.. وقلوبنا أكثر محبة وتسامحاً وسلاماً.. كل عام ونحن بطاعة ربنا أسعد .. عيد سعيد وتقبل الله من الجميع صالح الأعمال".

وتعذرت رؤية هلال شهر شوال في دولة الإمارات، مساء السبت، ليكون يوم الأحد هو المتمم للثلاثين من شهر رمضان، والإثنين أول أيام عيد الفطر 2022.

وذكرت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال في دولة الإمارات أن الأحد هو المتمم لشهر رمضان، وأن الإثنين هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد.