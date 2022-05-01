الاستخبارات البريطانية: روسيا تسعى إلى إضفاء الشرعية على سيطرتها على مدينة خيرسون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أكدت الاستخبارات البريطانية، الأحد، أن روسيا تسعى إلى إضفاء الشرعية على سيطرتها على مدينة خيرسون من خلال تثبيت إدارة موالية لها.



وقالت الاستخبارات البريطانية، في بيان، إن "سيطرة روسيا على خيرسون ستزيد من قدرتها على مواصلة تقدمها نحو الشمال والغرب وإحكام قبضتها على شبه جزيرة القرم".

وخيرسون هي أول مدينة كبيرة وضعت القوات الروسية يدها عليها بعد بدء عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.

ونجحت القوات الروسية في السيطرة على المدينة المتاخمة لشبه جزير القرم في الثالث من مارس/أذار الجاري.

وتقع خيرسون في جنوب أوكرانيا، وتعتبر ميناء مهما على البحر الأسود وعلى نهر دينبر ويعيش بها نحو 300 ألف نسمة وهي عاصمة مقاطعة خيرسون المتاخمة لشبه جزيرة القرم التي سيطرت عليها روسيا في 2014.

ويعد تاريخ بنائها إلى عام 1778 وتعتبر مركزا رئيسيا لصناعة بناء السفن في أوكرانيا وتتحكم في معظم مصادر المياه الصالحة للشرب والزراعة في شبه جزيرة القرم.

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية شهرها الثالث في وقت يشتد الخناق الغربي على موسكو مع فرض عقوبات اقتصادية موسعة.